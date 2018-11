Iserlohn - Diebe machten in Letmathe schwere Beute. Sehr schwere Beute...

Am Wochenende stahlen Unbekannte von einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Iserlohn-Letmathe einen 200 Kilogramm schweren Hydraulikhammer (Typ Soosan SB 35). Diese Geräte werden statt einer Schaufel an einem Bagger befestigt.

Der Wert des Stemmhammers wird mit fast 10.000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Letmathe (02374/50290) und Iserlohn (02371/91990) entgegen.