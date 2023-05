Kierspe lockt den Frühling

Im Juli 2017 wurde am Ortseingang der Stadt Kierspe der VolmeFreizeitPark eröffnet. Er ist ein Park für alle Generationen und für alle Gelegenheiten – egal ob man Erholung oder Bewegung sucht oder eine Veranstaltung wie den Frühlingsmarkt besuchen möchte. © Oben an der Volme / Die von hier

Zugegeben, das Wetter hinkt dem Kalender noch ein wenig hinterher. Ein Grund mehr für die Stadt Kierspe, den Frühling endlich anzulocken: mit einem großen Open-Air-Familienfest. Am Sonntag, 14. Mai, dreht sich von 11 bis 17 Uhr alles rund um die beginnende Freiluftsaison. Ein Bummel über den kleinen Markt und das Mitmachen bei den zahlreichen Aktionen soll Frühlingsstimmung in die Stadt zaubern.

Dafür sorgen die rund 20 Anbieter an ihren Ständen mit unterschiedlichsten Waren, die auch Lust aufs Draußensein machen: Selbstgenähtes in Frühlingsfarben, Deko-Artikel für eine frische Optik in Haus und Garten oder Holzarbeiten, die nach Kundenwunsch auch vor Ort graviert werden gehören zum abwechslungsreichen Angebot, das auch frühlingshafte Grußkarten, modernen Magnetschmuck, heimische Mineralien, frische Düfte in Form von Parfums oder Wellnessprodukte umfasst.

Während die Eltern in aller Ruhe über den kleinen Markt bummeln, können sich die jüngsten Besucher beim Kinderprogramm austoben. Im Paddel-Pool der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen beispielsweise können die Kleinen zu großen Kapitänen werden und in ihren Booten viele Runden drehen. Das Team des Jugendzentrums lädt in die XXL-Hüpfburg ein, in der die kleinen Kletterer eine Steilwand erobern, flotte Rutschpartien wagen oder dunkle Tunnel durchqueren können. Viel mehr Spielmöglichkeiten unter freiem Himmel gibt’s auch am Spielmobil, das bestens bestückt zum Familienfest in den VolmeFreizeitPark kommt. Frühlingshaft wird’s beim Kinderschminken, wo sich die kleinen Gesichter auf Wunsch in zarte Schmetterlinge oder Marienkäfer verwandeln lassen können. Wer es funkelnder mag, darf sich auch ein Glitzer-Tattoo aufkleben lassen. Richtig bunt wird’s an der Farbschleuder – und auf dem Kinderflohmarkt. Denn: Hier können die Kleinen um manch aussortiertes Spielzeug feilschen, das in allen Farben auf den Decken von den etwa gleichaltrigen Händlern angeboten wird. Und zu guter Letzt halten die Veranstalter für die Kinder kleine Wundertüten bereit.

Dass so viel Action durstig und hungrig macht, liegt auf der Hand. Und auch daran hat die Stadt Kierspe gedacht: Es gibt Brat- oder Currywurst und Pommes, Leberkäse mit Krautsalat im Brötchen sowie für den „süßen Zahn“ Waffeln, Popcorn, Zuckerwatte, Crêpes und Kuchen. Den Frühling am Spieß beziehungsweise im Becher gibt’s außerdem – mit allerlei frischen Früchten der Saison.

Der Eintritt zum Frühlingsfest im VolmeFreizeitPark Kierspe ist natürlich frei. Die Stadt als Organisatorin freut sich auf viele Besucher – nicht nur aus der Stadt, sondern gern auch aus dem Umland, die auch noch entdecken können, was Kierspe sonst noch alles zu bieten hat.

Der VolmeFreizeitPark Er ist ein Park für alle Generationen und für alle Gelegenheiten: Im Juli 2017 wurde am Ortseingang der Stadt Kierspe der VolmeFreizeitPark eröffnet. Das öffentliche Areal, Sport-, Freizeit- und Veranstaltungsgelände gleichzeitig sein soll, bietet Groß und Klein allerhand Nutzungsmöglichkeiten. Sie wollen in Ruhe in der Sonne ein Buch lesen oder Ihren Kindern beim Spielen zuschauen? Dann laden die Ruhebänke, von denen eine auch eine Sagenbank mit zauberhaftem Sagenhörspiel ist, und die Wiese zum Verweilen und der Spielplatz die Kleinen zum Toben ein. Oder sind Sie sportlich unterwegs und such das Bewegungsabenteuer? Dann nichts wie ab auf die Skateanlage oder die Slackline! Eine Tischtennisplatte und Trampoline dürften dann ebenso Ihr Interesse wecken. Und: Dank der Renaturierung der Volme fließt der kleine Fluss jetzt quer durch das Parkgelände und bietet im Sommer Gelegenheit sich abzukühlen – nach dem, Sport oder einfach zur Erfrischung.

Kierspe erleben Die Stadt an der Volme hat für ihre Größe jede Menge zu bieten. Quer durch die Stadt, an den Sehenswürdigkeiten vorbei, führen die Kiersper Lauschpunkte. Sie haben ein Faible für Ausstellungen? Dann dürften Ihnen das Bakelitmuseum im Alten Amtshaus mit der einzigartigen Sammlung revolutionärer Kunststoff-Produkte des Alltags oder das Fritz-Linde-Museum mit Werken des hoch geschätzten Heimatdichters gefallen. Industriegeschichte hautnah erleben lässt sich am Schleiper Hammer, während Architekturfreunde die Kirchen und Brunnen des Ortes, die Ölmühle oder Haus Rhade bewundern können. Naturfreunde dürfte die Jubachtalsperre anlocken, und wer gern wandert, findet am Wienhagener Aussichtsturm ein lohnenswertes Ziel seiner Tour durch die abwechslungsreiche Landschaft.

Mehr Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, Ausflugstipps und Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage der Stadt (www.kierspe.de) und der Region Oben an der Volme (https://visit.oben-an-der-volme.de).

