Schwerer Unfall auf der L528: Hubschrauber bringt verletzten Fahrer in Klinik - auch Junge (5) verletzt

Zusammenstoß in den „Eierkurven“

+ © Feuerwehr Kierspe Schwerer Unfall zwischen Halver und Kierspe: Nach einem Zusammenstoß mit einem Lexus prallte der VW eines 65-Jährigen ab. Er wurde von der Straße geschleudert, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. © Feuerwehr Kierspe

Bei einem schweren Unfall auf der Landstraße 528 zwischen Kierspe und Halver ist am Donnerstag ein 65-jähriger Mann schwer verletzt worden. Auch ein fünfjähriges Kind musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Update vom 25. Februar, 22.08 Uhr: Auf Nachfrage der Redaktion teilte die Polizei am Abend mit, dass der Fahrer des am Nachmittag schwer verunglückten VW Golf schwer verletzt worden ist, aber wohl nach derzeitigen Stand nicht mehr in Lebensgefahr schwebt.

[Erstmeldung vom 25. Februar, 21.13 Uhr] Kierspe - Ein schwerer Autounfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 25. Februar, auf der L528 zwischen Kierspe und Halver. Gegen 17.15 Uhr verlor ein 65 Jahre alter Mann in den „Eierkurven“ die Kontrolle über seinen VW Golf. Er fuhr in Richtung Kierspe, als er in den Gegenverkehr geriet und mit dem Lexus einer 29 Jahre alten Fahrerin kollidierte.

Doch es kam noch schlimmer für den Unfallverursacher: Sein Auto prallte ab, er wurde von der Straße geschleudert, überschlug sich sechs mal und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Siegener Klinik.

+ In diesem Lexus saßen eine 29-Jährige und 5-Jähriger. Das Kind musste nach dem Unfall vorsichtshalber nach Lüdenscheid ins Krankenhaus gebracht werden. © Feuerwehr Kierspe

Schwerer Unfall auf der L528 zwischen Kierspe und Halver - Junge (5) von Airbag getroffen

Nicht ganz so schlimm traf es die Insassen des Lexus, einer von ihnen wurde dennoch verletzt. Während die Fahrerin unverletzt blieb, wurde ein fünfjähriger Junge durch ausgelösten Beifahrer-Airbag im Brustbereich getroffen. Das Kind wurde dabei nicht gefährlich verletzt, kam dennoch vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Lüdenscheider Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Landstraße blieb für die Rettung und die Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

+ Der lebensgefährlich verletzte 65-jährige Unfallfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. © Feuerwehr Kierspe

Schwerer Unfall auf der L528 zwischen Halver und Kierspe - Auto sichergestellt

Die Feuerwehr war mit großer Stärke im Einsatz. Neben den Kräften vom Löschzug 1 waren auch die Wehrleute vom Löschzug 4 Neuenhaus vor Ort, dazu drei Rettungswagen und die Polizei. Die hat nicht nur den Wagen des Unfallverursachers sichergestellt, sondern auch den Führerschein des 65-Jährigen. Das ist aber nach Aussage der Polizei Routine bei derart schlimmen Unfällen und lässt keine Rückschlüsse auf Zweifel an der Fahrtüchtigkeit zu. Da die Beamten noch keinen Grund nennen können, wie es zu dem heftigen Unfall kam, laufen nun umfangreiche Ermittlungen an.

