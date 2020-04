Feuer in Kierspe-Bollwerk: Wohnwagen, Schuppen und Bagger in Vollbrand - Flammen beschädigen Haus

39-Jähriger rettet sich und seinen Hund

+ © Cornelius Popovici Flammen mitten in der Nacht in Kierspe-Bollwerk. Auf einem Grundstück stand unter anderem ein Wohnwagen in Flammen. Das Feuer drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. © Cornelius Popovici

Großer Feuerwehr-Einsatz in Kierspe-Bollwerk: Teile eines Anwesens am Hüttenberg standen in der Nacht zu Dienstag in Vollbrand.