Kettensägen-Streit in Schnarüm: So lautet das Urteil des Schöffengerichts

Lange Vorgeschichte zu fürchterlichem Aufeinandertreffen

Im Bereich Schnarüm/Römerweg hatte es im Februar vergangenen Jahres die Attacke gegeben.

Schalksmühle/Werdohl - Es war zwölf Uhr mittags am 23. Februar 2017, als sich ein 38-jähriger Mann aus Werdohl zu einem Haus in Schnarüm begab. Wenig später hatte die Motorsäge in seiner Hand die beiden Unterarme eines dort wohnenden 55-Jährigen fast vollständig abgetrennt. Im Amtsgericht Lüdenscheid musste sich der Werdohler deshalb am Montag wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.