Baum beschädigt Oberleitung: Keine Züge auf der Ruhr-Sieg-Strecke

Kein Verkehr im Lennetal

+ © Wiemer, Henrik Auf der Ruhr-Sieg-Strecke wurde der Zugverkehr am Donnerstagmorgen eingestellt. © Wiemer, Henrik

Nichts geht derzeit auf der Ruhr-Sieg-Strecke: Weil in Nachrodt-Wiblingwerde bereits am Mittwochabend ein Baum auf die Oberleitung gestürzt sein soll, fielen am Donnerstagmorgen zahlreiche Fahrten aus. Vor allem die Informationspolitik der verantwortlichen Deutschen Bahn sorgt bei Fahrgästen für Ärger.