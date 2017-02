Kein privater Konkurrent für die MVG

Lüdenscheid - „Ein toller Tag für das Busunternehmen und seine Mitarbeiter.“ Gerhard Schmier, Geschäftsführer der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG), kann beruhigt in die Zukunft blicken: „Es gibt keinen Mitbewerber, der die Aufgaben übernehmen und die Fahrgäste im Kreisgebiet befördern will. Mit dieser Aussage der Bezirksregierung Arnsberg müssen sich die Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz keine Sorgen machen und die Fahrgäste können auf den gewohnten Leistungsumfang vertrauen. Das sind die wichtigsten Botschaften.“

Zum Hintergrund: Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Kreistag über eine „Vorabbekanntmachung“ erklärt, weiter mit der MVG zusammenarbeiten zu wollen.

Bislang konnte der Kreis die Aufträge direkt an das eigene Tochterunternehmen weitergeben. Seit 2013 muss diese Vergabe allerdings europaweit bekannt gemacht werden. Drei Monate hatten private Firmen Zeit, Gegenangebote bei der Bezirksregierung Arnsberg einzureichen. Bei einem „eigenwirtschaftlichen Antrag“ ohne Geld aus der Kreiskasse hätte der Zuschlag an den Bewerber gehen müssen. Am 2. Februar um Mitternacht endete die Eingabefrist bei der Bezirksregierung. Das Postfach blieb leer, kein Privater hatte eine Offerte für die MVG-Linien abgegeben.

„Wir sind sehr froh über diesen Ausgang“, sagte gestern Kreiskämmerer Fritz Heer. Denn überall, wo Private wie in Pforzheim den Betrieb übernommen hätten, sei es zur Auflösung von Strukturen und Freisetzung von Mitarbeitern gekommen. In Pforzheim ging durch das EU-Verfahren ein 100 Jahre alter kommunaler Busbetrieb zu Ende. Die Rechtslage war eindeutig. Der „eigenwirtschaftliche Antrag“ des Privaten stach die Tradition aus.

„Wir haben zwar nicht ernsthaft mit einem Konkurrenten gerechnet, da wir ein umfangreiches Programm zur Daseinsvorsorge anbieten. Aber ein Stück Ungewissheit war in den vergangenen Monaten im Haus spürbar“, sagte Schmier.

Auch wenn für die MVG diese Gefahr gebannt ist, erfolgt die Auftragsvergabe an das Nahverkehrsunternehmen nicht automatisch. Die entscheidende Rolle fällt dem Kreistag in seiner Sitzung im Oktober zu. Dann müssen die Politiker über den „öffentlichen Dienstleistungsauftrag“ für weitere zehn Jahre ab Mai 2018 entscheiden. Überraschungen werden nicht erwartet: Die Politik hat bereits den festen Wunsch nach einer weiteren Zusammenarbeit mit der MVG geäußert.