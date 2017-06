Kehrmaschine in Menden in Flammen aufgegangen: Fünfstelliger Schaden

Vermutlich wegen eines technischen Defektes

[Update 12.56 Uhr] Menden - In Menden ist am Donnerstagmorgen eine Kehrmaschine in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Brandursache war mutmaßlich ein technischer Defekt, die Höhe des Sachschadens liegt im fünfstelligen Bereich. Das erklärte die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis auf Anfrage.