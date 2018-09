Sie kaufte Kopfschmerztabletten und verlor viel Geld: Polizei sucht nach einer "älteren Dame"

Iserlohn - Die Polizei sucht nach einer "älteren Dame", die am vergangenen Freitag in einer Apotheke eingekauft hat. Sie hat jedoch nichts Verbotenes getan. Im Gegenteil: Ihr soll etwas zurückgegeben werden.

Bereits am vergangenen Freitag kaufte eine ältere Dame gegen 13.50 Uhr in einer Apotheke an der Wermingser Straße in Iserlohn fünf Packungen Thomapyrin.

"Die Seniorin bezahlte und verließ mit ihren Tabletten die Apotheke", schilderte die Polizei.

Doch dann bemerkte eine junge Angestellte etwas aus dem Augenwinkel: Die 22-Jährige sah, dass die ältere Dame augenscheinlich beim Einstecken des Geldes Bargeld verlor.

Seniorin konnte nicht mehr aufgehalten werden

Insgesamt 150 Euro in drei 50 Euro-Scheinen hatte die Dame verloren. Die junge Angestellte hob das Geld auf, ging zum Ausgang der Wermingser Straße, konnte die Seniorin aber nicht mehr ausmachen.

"Da die ältere Dame auch innerhalb des Tages den Verlust augenscheinlich nicht merkte, wurde die Polizei benachrichtigt, die das Geld der ehrlichen Finderin sicherstellte."

Hier kann sie sich melden

Die Polizei in Iserlohn sucht nun eben diese Seniorin, mit Brille, grauen Haaren, die am letzten Freitag eine beige Jacke, einen rosa Seidenschal trug und fünf Packungen Thomapyrin kaufte. Sie kann sich bei der Polizei in Iserlohn unter den Rufnummern 02371/9199- 3131 oder 9199-0 melden.