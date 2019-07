Kätzchen steckt in Spalt fest - Feuerwehr greift zu drastischen Mitteln

Hemer - Ein kleine Katze beschäftigte am Montagmorgen die Feuerwehr. Sie steckte in einem Spalt fest. Als nichts mehr half, griffen die Einsatzkräfte zu Hammer und Meißel.

Zu einer Tierrettung wurde die Feuerwehr Hemer am Montag um kurz vor neun Uhr in den Ortsteil Frönsberg gerufen. Eine kleine Katze steckte in einem Spalt zwischen einer Treppe und einer Wand fest und konnte sich nicht mehr selber befreien.

Um die Katze aus der misslichen Lage befreien zu können, entfernte die Feuerwehr, die mit dem Rüstwagen vor Ort war, erst ein paar Fliesen. Doch das reichte nicht. Also wurden die Feuerwehrleute als Handwerker tätig und entfernte mit Hammer und Meißel einen Teil der Treppe. Danach war das Kätzchen wieder frei.

Die Feuerwehr war für gut 30 Minuten im Einsatz.