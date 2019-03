Für den Katastrophen-Fall! 140 Sirenen im MK heulen gleichzeitig - nur nicht in Lüdenscheid

Nicht erschrecken - am 7. März wird's laut

+ © Markus Klümper Auch bei Großbränden wird alarmiert - wie hier an der Werdohler Landstraße. © Markus Klümper

Märkischer Kreis - Nur Lüdenscheid ist noch nicht vorbereitet - in allen anderen Städten und Kommunen im Märkischen Kreis wird es am Donnerstag laut. So will der Kreis für den Fall einer Katastrophe gewappnet sein.