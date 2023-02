Karneval in Menden 2023: Programm, Weiberfastnacht, Herrensitzung, Umzug

Von: Simon Stock

Menden ist Karnevalshochburg im Märkischen Kreis. Weiberfastnacht, Herrensitzung, Umzug, Hoppeditz und mehr - das Programm der MKG ist an Karneval prall gefüllt.

Menden - Nach gefühlt ewiger Corona-Pause geht es in diesem Jahr an Karneval in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen wieder richtig rund. Auch in Menden geht es im Februar in die heiße Phase der aktuellen Session. Für die Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenbau (MKG) ist es eine ganz besondere.

Karneval 2023 der MKG in Menden: Ein Highlight nach dem anderen

Menden ist als kurkölnische Enklave die Karnevalshochburg im Märkischen Kreis. Die Session 2022/23 der MKG begann am 11.11. mit dem traditionellen Erwachen des Hoppeditz, der Symbolfigur des Mendener Karnevals. Eine Woche später wurde das Prinzenpaar proklamiert. Es sind Marco 1. - „der geschickte 3-D Pömpel“ - und Irina 1. - „Die, die immer lacht“. Maximilian I. und Lilly I. bilden das MKG-Kinderprinzenpaar 2022/23.

Ende Januar ließen es bei der Damensitzung der MKG-Kornblumenblau rund 500 Frauen in der Hubertushalle krachen. Davor feierten die Mendener Jecken bereits gemeinsam mit den Balver Schützen in der Eisborner Schützenhalle. Kein bisschen weniger ausgelassen wird es im Februar zugehen, wenn in Menden ein Karnevalshighlight auf das andere folgt.

Karneval 2023 der MKG in Menden: Weiberfastnacht am 16. Februar

Mit der Weiberfastnacht startet die Karnevalswoche in Menden so richtig. Im Partyzelt auf dem Neumarkt geht es am 16. Februar abends ab 18 Uhr rund. Wichtig: Wer mitfeiern will, muss verkleidet sein; es herrscht Kostümpflicht! Vorher ist ab 17 Uhr erst einmal Sturm des Mendener Rathauses, damit das Prinzenpaar den Stadtschlüssel in seinen Besitz nehmen kann.

Was? Weiberfastnacht

Weiberfastnacht Wann? Donnerstag, 16. Februar 2023, ab 18 Uhr

Donnerstag, 16. Februar 2023, ab 18 Uhr Wo? Partyzelt auf dem Neumarkt

Partyzelt auf dem Neumarkt Wieviel? 10 Euro Eintritt an der Abendkasse

Auf der Bühne wird ein volles Programm geboten - von DJ Lukas Dylong bis Turmgarde, Solomariechen und Turmfunken. Für die Frauen kommt „Die Pömpelgarde“.

Karneval 2023 in Menden: Rußiger Freitag - Herrensitzung im Zelt

Keine Ruhepause: Der Freitag (17. Februar) gehört in Menden den Herren. Beim „Rußigen Freitag“ im Festzelt reiht sich ein Programmpunkt an den anderen. Situationskünstlerin „Tante Gertrud“ tritt auf, „Mike der Bademeister“ hat Stimmungshits dabei, dazu sind die Parodisten „2 Lausbuben“ am Start. Viel Tanz und Livemusik der Band Top Spin runden das Ganze ab.

Was? Herrensitzung

Herrensitzung Wann? Freitag, 17. Februar 2023, ab 19.11 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Freitag, 17. Februar 2023, ab 19.11 Uhr (Einlass 18 Uhr) Wo? Partyzelt auf dem Neumarkt

Partyzelt auf dem Neumarkt Wieviel? Karten (20 Euro) nur im Vorverkauf unter www.mkg-kornblumenblau.de. Keine Abendkasse

Karneval 2023 in Menden: Nelkensamstag mit Kinderkarneval und Kostümparty

Nach „Weibern“ und „Herren“ ist am Samstag (18. Februar) in Menden zunächst der Nachwuchs dran. Das Zelt öffnet ab 12.30 Uhr für die Kinder, das dreieinhalbstündige Programm startet eine halbe Stunde später. Mit dabei sind unter anderem die jüngeren Tänzerinnen von „Dance Energy“, die Turmflöhe, die Turmsterne, die Jugendgarde und auch die Solomariechen. Kostüme sind beim Kinderkarneval erwünscht, aber auch ohne darf man mitfeiern.

Was? Kinderkarneval

Kinderkarneval Wann? Samstag, 18. Februar 2023, ab 13 Uhr (Einlass 12.30 Uhr)

Samstag, 18. Februar 2023, ab 13 Uhr (Einlass 12.30 Uhr) Wo? Partyzelt auf dem Neumarkt

Partyzelt auf dem Neumarkt Wieviel? Kinder 2 Euro, Erwachsene 3 Euro

Nach dem Kinderkarneval wird das Festzelt in Menden schnell umgebaut. Ab 18 Uhr öffnet es dann für den großen Kostümball. Der Name sagt es schon: Wer mitmachen will, muss sich verkleiden.

Was? Kostümparty

Kostümparty Wann? Samstag, 18. Februar 2023, ab 18 Uhr

Samstag, 18. Februar 2023, ab 18 Uhr Wo? Partyzelt auf dem Neumarkt

Partyzelt auf dem Neumarkt Wieviel? 25 Euro (inkl. 5 Euro Wert- und eine Pfandmarke)

Karneval 2023 in Menden: Straßenumzug am Tulpensonntag

Der nächste Höhepunkt des Mendener Karnevals folgt am Tulpensonntag (19. Februar): der große Umzug durch die Stadt. Der Lindwurm startet um 14 Uhr in der Schützenstraße. Über Balver Straße, Kolpingstraße und Hauptstraße geht es herunter bis zur Unnaer Straße.

Was? Großer Karnevalsumzug

Großer Karnevalsumzug Wann? Sonntag, 19. Februar 2023, ab 14 Uhr

Sonntag, 19. Februar 2023, ab 14 Uhr Wo? Start in der Schützenstraße

Start in der Schützenstraße Wieviel? kostenfrei

Nach dem Umzug ist das Zelt geöffnet. Dort wird dann weiter gefeiert. Für das musikalische Programm ist DJ Steve Hard zuständig. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Karneval 2023 in Menden: Rosenmontag im Festzelt

Am Rosenmontag (20. Februar) geht es im Mendener Festzelt weiter - es herrscht Kostümpflicht. Der MKG Kornblumenblau verspricht abwechslungsreiche und karnevalistische Musik, zu der es sich gut feiern lässt. Um die Auswahl der Musik kümmert sich DJ Steve Hard. Die Veranstaltung ist für Jugendliche ab 16 Jahren geöffnet.

Was? Feier am Rosenmontag

Feier am Rosenmontag Wann? Montag, 20. Februar 2023, ab 17 Uhr

Montag, 20. Februar 2023, ab 17 Uhr Wo? Partyzelt auf dem Neumarkt

Partyzelt auf dem Neumarkt Wieviel? Eintritt 10 Euro

Die Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenblau und die Dorfgemeinschaft aus Eisborn zeigte auf der Bühne ihr Können. © Kolossa, Julius

Karneval 2023 in Menden: Verbrennung des Hoppeditz am Veilchendienstag

Mit der Feier am Rosenmontag endet der Mendener Karneval im Festzelt für die Session 2022/23. Aber noch nicht der Karneval in Menden. Am Fastnachtsdienstag (21. Februar) wird das Zelt abgebaut, dafür wird an dieser Stelle danach der Hoppeditz verbrannt. Treffen ist um 18.30 Uhr am Teufelsturm. Vor dort geht es mit Musik über die Pastoratstraße und Hauptstraße zum Neumarkt. Dort nehmen die Karnevalisten und alle, die daran teilnehmen möchten, Abschied vom Hoppeditz.

Was? Verbrennung des Hoppeditz

Verbrennung des Hoppeditz Wann? Dienstag, 21. Februar 2023

Dienstag, 21. Februar 2023 Wo? 19.11 Uhr Start am Teufelsturm, Ende auf dem Neumarkt

19.11 Uhr Start am Teufelsturm, Ende auf dem Neumarkt Wieviel? kostenfrei

Karneval 2023 in Menden: Vereinsjubiläum mit Konzert der Bläck Fööss

Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Das gilt in diesem Jahr aber nur bedingt für die Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenbau (MKG). Denn der Verein wird 75 Jahre alt und feiert das im Juni mit einer dreitägigen Jubiläumsveranstaltung. Höhepunkt ist das Konzert der Bläck Fööss am 16. Juni 2023 auf der Wilhelmshöhe.