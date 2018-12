Kaminbrand greift auf Dachstuhl über - 30 Feuerwehrleute im Einsatz

Niemand verletzt

Iserlohn - Ein Kaminbrand ist am Samstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Langerfeldstraße auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Feuerwehr Iserlohn war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Es wurde niemand verletzt, teilte die Feuerwehr am Abend mit.