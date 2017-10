Jugendlicher Sprayer schlägt Iserlohnerin mit der Faust ins Gesicht

Soest/Iserlohn - Ein jugendlicher Sprayer hat am späten Dienstagabend in Soest eine 32-jährige Frau aus Iserlohn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend floh er auf seinem Fahrrad.

Gegen 23.40 Uhr beobachtete am Dienstag nach Angaben der Polizei eine 32-jährige Iserlohnerin an der Sandwelle einen etwa 15-jähirgen Sprayer, der eine Gebäudewand besprühte. Die Zeugin sprach den Jugendlichen an.

Daraufhin schlug der Teenager ihr mit der Faust ins Gesicht und nahm sie in den Schwitzkasten. Dabei gingen beide zu Boden. Die Zeugin wurde leicht verletzt. Der Täter floh anschließend auf seinem Mountainbike.

Der Schaden an der verschmierten Hauswand wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.