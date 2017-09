Jugendliche veranstalten Schießübungen in ehemaligem Parkhaus

+ © dpa Symbolbild © dpa

Menden - In der Nacht zu Mittwoch haben drei Jugendliche in Menden in einem ehemaligen Parkhaus Schießübungen veranstaltet. Die beiden 18- und 19-jährigen Iserlohner sowie der 18-jährige Mendener müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.