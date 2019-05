Jagd auf Handysünder am Steuer: Das ist die Bilanz der Polizei im Märkischen Kreis

66 "Ablenkungsverstöße"

Märkischer Kreis - Die Beamten der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis waren am Mittwoch im Rahmen des landesweiten Kontrolltages gegen "Ablenkung im Straßenverkehr" durch die Benutzung von Handys am Steuer im gesamten Kreis unterwegs - am Donnerstagmittag veröffentlichte die Behörde die Bilanz des 13-stündigen Einsatzes.