Iserlohner Polizei hat über die Feiertage gut zu tun

Iserlohn - Mit mehreren Einbrüchen, einem Diebstahl, einem Randalierer und einem Einsatz wegen Körperverletzung hatten die Beamten der Iserlohner Polizei über die Feiertage gut zu tun.

So entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Samstag zwei Kupferrohre und einen Blitzableiter an der St. Aloysius Kirche am Hohler Weg.

Am Feldmarkring kam es Samstag, um 19.15 Uhr, zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sprühte ein unbekannter Täter in einem Bus der Linie 22 mit einem Reizstoffsprühgerät. Zur Tatzeit befanden sich im Bus sechs Personen. Fahrerin und Fahrgäste klagten über leichte Reizungen der Atemwege und in einem Fall Übelkeit. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Eine 17-jährige Mendenerin wurde im Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Das Reizstoffsprühgerät wurde aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen informierten an Heiligabend, 23.30 Uhr, die Polizei über einen Randalierer. Ein 24-jähriger Iserlohner soll an der Bremke im alkoholisierten Zustand zunächst gegen einen Blumentopf und anschließend einen geparkten PKW getreten haben, teilte die Polizei mit. Der Topf ging zu Bruch. Am PKW entstand kein Sachschaden. Der Randalierer wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen.

Er beleidigte die Polizeibeamten und leistete Widerstand, in dem er einen Beamten am Hals ergriff und versuchte ihn in den "Schwitzkasten" zu nehmen. Den Polizisten gelang es den Widerstand zu brechen und den Gesuchten in Gewahrsam zu nehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte.

Heiligabend, zwischen 16.30 und 19 Uhr, hebelten zudem unbekannte Einbrecher das Fenster eines Einfamilienhauses an der Niddastraße auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Es entstanden etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Am 2. Weihnachtsfeiertag kam es an der Görrestraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 11 und 21 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsamen Zutritt über eine Terrassentür. Ob Beute gemacht wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Täter hinterließen jedoch etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Felgendiebe waren zwischen Freitagmorgen und Dienstagnachmittag an der Leckingser Straße unterwegs. Vom Gelände eines Autohauses entwendeten sie vier Felgen von einem PKW der Marke KIA. Das Fahrzeug bockten sie auf Steinblöcken auf und richteten hierbei vierstelligen Sachschaden am Unterboden sowie den Seitenschwellern an.

Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.