Iserlohner Feuerwehr als "tierische Babysitter"

Die Iserlohner Berufsfeuerwehr brachte am Montag vier Eichelhäher-Jungen wieder in ihr Nest zurück.

Iserlohn - Die Berufsfeuerwehr Iserlohn rückte am Montagmittag mit der Drehleiter zu einem "tierischen Einsatz" aus. Dabei rettete sie diesmal allerdings kein Tier aus luftiger Höh, sondern sorgte für eine sichere Rückkehr dorthin.

Eine Passantin hatte nach Angaben der Feuerwehr in einem Karton vier Eichelhäher-Jungen. Sie gab an, dass sie aus einem Nest aus einer Krone eines Baums an der vielbefahrenen Mendener Straße gefallen sind.

Die jungen Vögel waren von der Frau bestens mit Wasser versorgt worden. Die Eltern der Jungtiere warteten aufgeregt in der Baumkrone. Die Beamten brachten die Drehleiter in Stellung, fuhren in die Krone der Linde und setzten die Jungtiere in das Nest. Kaum war die Drehleiter eingefahren, begrüßten die Eltern ihre Jungen. "Hoffentlich gab das keinen Ärger", so die Feuerwehr.