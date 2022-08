Ausgesetzt oder ausgebüxt? Polizei MK fängt vier Zwergkaninchen

Von: Simon Stock

Gefasst: In Iserlohn fingen Polizisten freilaufende Zwergkaninchen ein. © Polizei MK

Ungewöhnliche Festnahme: Polizisten sahen mehrere Zwergkaninchen und fingen sie - alle, bis auf einen. Jetzt fragt sie: Ausgebüxt oder ausgesetzt?

Iserlohn/NRW - Eine Polizeistreife hat am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr am Rand des Asbecker Weges in Iserlohn mehrere Zwergkaninchen entdeckt. Vier Tiere ließen sich einfangen, einem schwarzen Exemplar gelang die Flucht.

Die Polizeibeamten konnten die Kaninchen im Tierheim unterbringen - obwohl das aktuell eigentlich voll ausgebucht ist. Offenbar haben sich in den Ferien viele Tierbesitzer ihrer Tiere entledigt.

Iserlohn: Polizei fängt vier Zwergkaninchen

Deshalb ist auch nicht klar, ob die Zwergkaninchen ausgebüxt sind oder ob sie ausgesetzt wurden. Ein Eigentümer konnte nach Angaben der Polizei jedenfalls nicht ermittelt werden.

