Waschmaschine brennt: Rauchmelder schlägt rechtzeitig Alarm

Wegen einer brennenden Waschmaschine rückte am Montag die Feuerwehr Iserlohn aus. © Feuerwehr Iserlohn

Die Feuerwehr Iserlohn ist am Montag zu einem Kellerbrand ausgerückt. Eine Waschmaschine fing Feuer. Ein Rauchmelder warnte die Bewohner rechtzeitig.

Iserlohn - Am Montagvormittag schlug in der Siepenstraße in Iserlohn ein Rauchmelder Alarm. In einem Einfamilienhaus brannte eine Waschmaschine. Laut Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem Keller. Die Bewohner wurden durch das Piepsen des Melders glücklicherweise rechtzeitig gewarnt und konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Die Feuerwehr ging unter Atemschutz durch einen Hintereingang in den Keller und löschte die Waschmaschine. Anschließend wurde sie nach draußen gebracht. Ein weiterer Atemschutztrupp rettete eine Katze aus dem Haus. Abschließend wurde das Gebäude mit zwei Lüftern vom Brandrauch befreit.

Dichter Rauch drang aus dem Keller. © Feuerwehr Iserlohn

Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Löschgruppen aus Hennen, Drüpplingsen und Leckingsen. Für die Dauer des Einsatzes war die Feuerwache an der Dortmunder Straße mit weiteren Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt worden.