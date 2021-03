Streit um Frau artet auf MK-Parkplatz aus: Bewaffnete Männer prügeln aufeinander ein

Der Streit um eine Frau eskaliert. Im Märkischen Kreis prügeln mehrere Männer auf einem Parkplatz aufeinander ein. Anschließend werden Messer und Schusswaffe gezückt.

Iserlohn - Am Freitagabend kam es auf einem Parkplatz am Karnacksweg zu einem Streit unter vier Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren aus Iserlohn und Hemer. Hintergrund sollen laut Angaben der Polizei des Märkischen Kreises länger schwelende Streitigkeiten um eine Frau sein.

Stadt Iserlohn Landkreis Märkischer Kreis Fläche 125,5 km² Einwohner 92.174 (31. Dez. 2019)

Die vier Personen trafen sich dort „zur Klärung“. Doch die Zusammenkunft war alles andere als deeskalierend. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung schlugen beide Parteien aufeinander ein. Ein Beteiligter soll ein Messer drohend vorgehalten haben. Sein Begleiter zeigte eine Schusswaffe vor.

Kurz drauf trennten sich die Wege. Im Weggehen hörten Zeugen einen lauten Knall. Polizeibeamte fanden kurze Zeit später eine PTB-Hülse. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Im Märkischen Kreis kam es zudem am Freitagabend zu einer Gewalttat unter Jugendlichen. In einem Linienbus in Letmathe sind zwei Jugendliche von einem jungen Mann angegriffen worden. Er schlug auf das Mädchen ein und geriet in eine Rangelei mit ihrem Begleiter. Am Ende zückte der Unbekannte ein Messer.