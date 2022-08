Sexueller Übergriff auf Frau: Unbekannter Täter springt aus Gebüsch

Von: Kristina Köller

Sexueller Übergriff in der Nacht: Ein unbekannter Täter sprang aus dem Gebüsch und ging eine Frau an. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Iserlohn - Eine Frau ist nach einer Feier in Iserlohn auf dem Heimweg sexuell belästigt worden. Zu dem Übergriff kam es laut Polizei in der Nacht zu Sonntag, 21. August, gegen 2 Uhr.

Als sich die 42-Jährige fußläufig auf den Heimweg von der 800-Jahr-Feier in Iserlohn-Oestrich machte, wurde sie in Höhe der Beilstraße von einem unbekannten Mann angegangen, der ihr aus einem angrenzenden Gebüsch entgegensprang, heißt es weiter.

Eine Frau ist in Iserlohn sexuell belästigt worden, als sie sich auf dem Heimweg befand. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Sexueller Übergriff in Iserlohn: Unbekannter springt aus Gebüsch und belästigt Frau

Im weiteren Verlauf versuchte der unbekannte Täter, die Frau an sich zu ziehen und griff dieser unter den Rock und in den Intimbereich, wie die Polizei weiter mitteilt. Die 42-Jährige konnte sich aus der fortlaufenden Umklammerung des Täters lösen und schubste diesen gegen einen nahegelegenen Jägerzaun. Dadurch könnte sich der unbekannte Täter Verletzungen am Rückenbereich zugezogen haben. Die Frau konnte im Anschluss flüchten.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Circa 35-40 Jahre alt, 1,73 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, akzentfreies Deutsch. „Weiterhin auffällig war ein vom Täter getragenes einfarbig schwarzes und enganliegendes T-Shirt, welches stark durchgeschwitzt war“, so die Polizei.

Die Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Tatorts Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Täter geben? Gegebenenfalls könnte dieser aufgrund einer Rückenverletzung einen Arzt oder ein Krankenhaus aufgesucht haben, heißt es. Hinweise können unter Tel. 02371/91990 an die Polizeiwache Iserlohn oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

