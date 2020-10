Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus: Patient rastet aus - Tritte, Schläge und Spuckattacke gegen Helfer

Ein Patient hat in Iserlohn Rettungssanitäter bespuckt, geschlagen und getreten.

Bei der Einlieferung ins Krankenhaus ist am Donnerstag ein 45-jähriger Patient regelrecht ausgerastet. Wie die Polizei berichtet, bekamen Notfallsanitäter Tritte und Schläge ab. Außerdem spuckte der Mann in die Richtung seiner Helfer.

Iserlohn - Der Mann hatte am Mittag seinen Arzt aufgesucht, der seinen Patienten mit einer akuten Erkrankung direkt ins Krankenhaus einwies, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Arzt bestellte demnach einen Rettungswagen. „Bis zum Flur des St.-Elisabeth-Hospitals nahm alles seinen geregelten Verlauf. Im Abteilungsflur legte sich der Mann jedoch plötzlich ohne Ankündigung auf den Boden und schrie herum“, so die Polizei.

Als die Notfallsanitäter nach dem Mann schauten, trat und schlug dieser laut Polizei die Helfer und bespuckte sie. Die Rettungswagen-Besatzung und das Krankenhaus-Personal wussten demnach keinen anderen Rat, als die Polizei zu rufen.

„Die Polizeibeamten legten dem Patienten Handfesseln an. Ein Arzt untersuchte ihn. Auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes erfolgte eine Zwangseinweisung nach PsychKG - allerdings in ein anderes Krankenhaus“, heißt es weiter. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie Körperverletzung.

