Passant entdeckt Brand in Laden im MK - Feuerwehr rettet verletzte Person aus Gebäude

Einsatz am Samstag

Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstag einen Brand in einem Laden in Iserlohn. Die Feuerwehr rettete eine verletzte Person aus dem Gebäude.

Iserlohn - Wie die Feuerwehr berichtet, hatte ein Passant eine Rauchentwicklung in einem Geschäft in der „Von-Scheibler-Straße“ mitten in der Innenstadt von Iserlohn erkannt und daraufhin den Notruf gewählt.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Iserlohn trafen zuerst vor Ort ein und bestätigten die Rauchentwicklung im Gebäude. Mehrere Trupps starteten einen Innenangriff, um den Brandherd zu lokalisieren. Die Feuerwehr rettete eine Person und übergab sie dem Rettungsdienst. „Nach der notärztlichen Versorgung ist die verletzte Person mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert worden“, heißt es im Einsatzbericht.

Vermutlich durch einen technischen Defekt sei es in dem Geschäft zu einem Schwelbrand gekommen, wie die Feuerwehr Iserlohn erläuterte, die das Feuer nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle hatte. Im Anschluss machten die Einsatzkräfte das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei. Zudem kontrollierten sie das betroffene Haus sowie die angrenzen Gebäudeteile.

Die Löschgruppen der freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte, Bremke und Iserlohner Heide unterstützen die Kollegen der Berufsfeuerwehr. Ein Teil der Einsatzkräfte stand nach Feuerwehrangaben auf der B7 in Höhe des „Werner-Jacobi-Platzes“ und des „Schillerplatzes“ in Bereitstellung. 34 Kräfte der Feuerwehr waren etwa eine Stunde lang im Einsatz.