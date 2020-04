Wegen telefonischer Beleidigung? Junge Täter prügeln Mann (27) in seiner Wohnung krankenhausreif

Gewalttat in Iserlohn: Zwei junge Männer haben einen 27-Jährigen ins Krankenhaus geprügelt. Dem Angriff soll eine telefonische Beleidigung vorausgegangen sein.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 27-Jährigen. Dann schlugen die beiden jungen Täter so massiv auf den Mann ein, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Zwei Männer haben einen 27-Jährigen in Iserlohn krankenhausreif geschlagen.

Die Gewalttat passierte in der Wohnung des Opfers.

Es soll eine telefonische Beleidigung vorausgegangen sein.

Iserlohn - Die 20 und 22 Jahre alten Männer verschafften sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr laut Polizei gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines 27-Jährigen am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn.

In der Wohnung schlugen sie dann auf den Wohnungsinhaber so massiv ein, dass dieser im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. "Vorausgegangen sei eine telefonische Beleidigung", heißt es seitens der Polizei weiter. Die Beamten nahmen ihre Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. -eB

