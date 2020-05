Aus dem Nichts: Streit eskaliert - bis Pfefferspray gezückt wird

Das ging schnell: Ein rüder Streit endet handgreiflich. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Iserlohn - Vor einem Imbiss am Hohler Weg in Iserlohn gerieten am Samstag, gegen 17.15 Uhr, zwei Männer aus noch unbekannten Gründen aneinander. Was klar ist: Der Streit eskalierte. Ein 44-jähriger Iserlohner sprühte einem 56-jährigen Iserlohner Pfefferspray ins Gesicht, teilt die Polizei mit.

Polizeibeamte stellten es sicher. Das Opfer musste durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.