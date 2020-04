Eine Frau bittet Mutter und Tochter ruhig zu sein - die Reaktion ist krass

In einem SB-Bereich einer Bank ist es zu einem handfesten Streit gekommen: Eine Frau wollte nur etwas mehr Ruhe, doch bekam sie stattdessen Schläge.

Iserlohn - Im SB-Bereich einer Bank am Nordengraben in Iserlohn sind am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr mehrere Frauen in einen handfesten Streit geraten: Eine 24-jährige Frau und ihre 54-jährige Mutter unterhielten sich offenbar laut, während sie einen Überweisungsautomaten bedienten, teilt die Polizei mit.

Eine 43-jährige Frau am Nachbar-Terminal fühlte sich gestört und forderte die anderen Frauen auf, leise zu sein. Daraufhin seien Beleidigungen hin und her geflogen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Mutter und Tochter holten per Telefon den 22-jährigen Bruder zur Verstärkung. Die 43-jährige Frau gibt an, beim Herausgehen Schläge bekommen zu haben. Auch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei setzten sich die die Beleidigungen fort. Die Beteiligten zeigten sich gegenseitig an wegen Beleidigung beziehungsweise Körperverletzung.