Reizgas-Angriff auf Angestellte im MK-Möbelmarkt - jugendliches Trio flüchtet

Im Einrichtungsmarkt Poco in Iserlohn ist eine Angestellte von Jugendlichen mit Reizgas angegriffen worden. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, die jugendlichen Täter flüchteten.

Vorfall beim Möbeldiscounter Poco in Iserlohn: Jugendliche griffen eine Angestellte an.

Nach einem Streit setzten sie Reizgas an und flüchteten dann in Richtung Innenstadt.

Die Polizei hofft auf Hinweise auf ein Mädchen und zwei Jungen.

Iserlohn - Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstagnachmittag (8. September) im Poco Einrichtungsmarkt am Karnacksweg in der Iserlohner Innenstadt!

Drei unbekannte Jugendliche - ein Mädchen und zwei Jungen - sollen dort nach einer Auseinandersetzung mit einer Angestellten Reizgas in deren Richtung versprüht und die Frau verletzt haben. Sie alle waren offenbar 17 bis 18 Jahre jung.

Reizgas-Angriff bei Poco in Iserlohn: Täter-Trio läuft davon

Um 16.45 Uhr ging der entsprechende Alarm über den Streit in dem Möbelladen bei den Einsatzkräften ein.

Die Frau wurde in einem Rettungswagen erstversorgt und dann in ein Iserlohner Krankenhaus gefahren, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion erläuterte.

Reizgas-Angriff bei Poco in Iserlohn: Wer hat Jugendliche gesehen?

Das Mädchen - blond mit grünen Strähnchen im Haar - sowie zwei schwarz gekleidete Jungen in Jogginghosen mit Rucksack flüchteten direkt nach dem Reizgas-Angriff aus dem Möbeldiscounter in Richtung Iserlohner Innenstadt.

Der entsprechende Bereich des Marktes wurde abgesperrt, um nicht weitere Kunden oder Angestellte dem Reizgas auszusetzen. Der Poco-Markt wurde nicht evakuiert und hatte schon eine halbe Stunde später nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wieder regulär geöffnet.

Zeugen, die das jugendliche Trio auf seiner Flucht beobachtet haben und Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen (02371-91990).