Mehrere Verletzte bei Unfälle in Iserlohn - Kind (9) auf Rad angefahren

Drei Unfälle mit Verletzten gab es am Mittwoch in Iserlohn. Unter den Verletzten ist auch ein kleiner Junge. Der Neunjährige wurde mit seinem Fahrrad angefahren

Iserlohn - Gleich mehrere Verkehrsunfälle gab es am Mittwoch in Iserlohn, bei denen Menschen verletzt wurden. In der Bremsheide kam es gegen 20.35 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind und einem PKW.

Der Hemeraner Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Hombruch unterwegs, als der neunjährige Junge mit seinem Fahrrad aus der Ausfahrt eines Hauses kam. Der Autofahrer konnte ihm nicht mehr ausweichen. Das Kind musste nach Hagen ins Krankenhaus gebracht werden, es hat eine Platzwunde am Kopf und einen gebrochenen Fuß

Drei Unfälle in Iserlohn: Beifahrerin durch Aufprall verletzt

Gegen 20.35 Uhr fuhr ein 27-Jähriger Iserlohner mit seiner 52-Jährigen Beifahrerin aus Richtung Innenstadt auf Baastraße. In Höhe Araltankstelle sei er kurz abgelenkt gewesen, sagte ein Sprecher der Poliezi und fuhr auf den Wagen eines 59-jährigen Italiener aus Iserlohn auf. Die Beifahrerin wurde durch den Aufprallen verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Gegen 16.05 Uhr hatte ein Motorradfahrer aus Geeste, Niedersachsen, einen Unfall. Er befuhr die Scherlingstraße zum Kreisverkehr als es bei der Kreuzung zur Bahnhofstraße zum Unfall kam. Dem Motorradfahrer wurde die Vorfahrt genommen und er kollidierte mit einem PKW. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.