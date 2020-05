"Volksfeststimmung" und Prügelei: Polizei beendet Streit und Fußballspiel im MK

"Fußball und Volksfeststimmung" - so betitelt die Polizei das Geschehen, das sie am Donnerstagabend auf einem Sportplatz im Märkischen Kreis vorfand.

Iserlohn - Laut Polizei haben sich an Vatertag etwa 50 Personen am Sportplatz In der Läger in Iserlohn getroffen. Mehrere Personen seien am Abend in einen "handfesten Streit" geraten. Die Polizei rückte an. "Vor Ort herrschte Volksfeststimmung", heißt es im Polizeibericht. Die Anwesenden hätten gefeiert oder gekickt.

Bei dem Streit sei ein 21-Jähriger verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann ins Krankenhaus, das er laut Polizei nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. "Die Polizei ermittelt gegen acht Tatverdächtige zwischen 17 und 27 wegen gefährlicher Körperverletzung", so die Polizei.

Ansammlung trotz Corona-Regeln: Ordnungsamt greift durch

Neben der Streitigkeit wurden aber auch die missachteten Corona-Schutzmaßnahmen nicht außer Acht gelassen. Nach Angaben der Polizei wurde das Ordnungsamt hinzugerufen. Insgesamt seien 14 Ordnungswidrigkeiten-Anzeiger wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung geschrieben worden.

