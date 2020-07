Schwerer Unfall im MK: Frau rast mit Auto in überdimensionale Hand

Denkmal schwer beschädigt

+ © Polizei MK Die Unfallstelle in Iserlohn: Der Finger der Skulptur hat sich in den Opel Corsa gebohrt. © Polizei MK

Eine Autofahrerin ist in der Nacht zu Montag im Märkischen Kreis in eine überdimensionierte Hand gerast. Die Bronze-Hand ist Teil eines Denkmals. Am Auto entstand Totalschaden.