Zeugen sehen Flammenschein - es ist ein Brand an einer Turnhalle im MK

Iserlohn - Am späten Donnerstagabend hatten Passanten einen Flammenschein an der Turnhalle in der Straße "Im Hütten" gemeldet, berichtet die Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass unmittelbar am Gebäude Unrat brannte. Dem Angriffstrupp gelang es rechtzeitig, "ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern", so die Feuerwehr.

Im weiteren Einsatzverlauf verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugriff in die Turnhalle um die Räume zu kontrollieren. Die Löschgruppen Ober- und Untergrüne der freiwilligen Feuerwehr rückten zur Einsatzstelle aus, kamen aber vor Ort nicht mehr zum Einsatz. Die Einsatz dauerte circa 40 Minuten. 25 Personen waren im Einsatz. Die Straße war zum Zeitpunkt des Einsatzes voll gesperrt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt, die Polizei geht allerdings von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher mitteilt.

+ Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Turnhalle. © Feuerwehr MK

