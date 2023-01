Scherzkeks führt Polizisten in eigene Wohnung — Beamte finden Drogen

Von: Erik Hlacer

Ein Mann rief in Iserlohn höchstselbst die Polizei auf den Plan. Die Beamten fanden in seiner Wohnung schließlich Marihuana. © Schmitt/IMAGO/Kahnert/dpa

Ein betrunkener Mann hält die Polizei im MK auf Trab. Er meldet den vermeintlichen Diebstahl seines Pkw und will, dass die Beamten seine Wohnung durchsuchen — gesagt, getan.

Iserlohn - Ein nach Angaben der Polizei „sturzbetrunkener Iserlohner“ hielt am Neujahrsmorgen die Polizei auf Trab. Der 20-Jährige meldete zunächst am Hombruch in Iserlohn den vermeintlichen Diebstahl seines Pkw und lockte damit die Beamten des Märkischen Kreises zu sich.

Stadt Iserlohn Landkreis Märkischer Kreis Fläche 125,5 km² Einwohner 91.873 (31. Dez. 2021)

Iserlohner lockt Polizei zu sich - Beamte finden Diebstahl-Story unglaubwürdig

Die Polizisten bezweifelten jedoch nach eigener Aussage von Beginn an die Glaubwürdigkeit der Geschichte, die Folgendes besagte: Der 20-Jährige habe sich auf der Straße aufgehalten, als vier Personen erschienen und vor seinen Augen in sein Auto eingestiegen und davon gefahren seien, obwohl nur er selbst einen Schlüssel für das Fahrzeug besitze.

Obwohl die Polizei ihn mehrfach darauf hinwies, dass die Version unglaubwürdig sei, blieb der Iserlohner bei der Geschichte. Deshalb gingen die Beamten auf die Suche, doch sie fanden den grauen Golf Plus des 20-Jährigen schlussendlich unverschlossen vor der Wohnanschrift des Iserlohners.

Wohnungsdurchsuchung auf eigenen Wunsch - Marihuana entdeckt

„Mit den Feststellungen konfrontiert, verlor er sich weiter in seiner Geschichte und bat die Polizisten schließlich seine Wohnung nach Verdächtigen zu durchsuchen“, schrieb die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Beamten zu sich in die Wohnung zu locken, war jedoch nicht die beste Idee, die der mit über zwei Promille sturzbetrunkene Iserlohner an diesem Abend hatte.

Denn dort fanden die Polizisten Marihuana. Auf Vorhalt gab er an, dass die Drogen ihm gehören und er sie gelegentlich konsumiere. Auch wenn es sich nur um eine vergleichsweise geringe Menge handelte, zeigten die Polizisten ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Eine weitere Anzeige erwartet ihn wegen des Vortäuschens von Straftaten.

Die Polizei in Iserlohn hatte einiges zu tun am Neujahrsmorgen. Zwei weitere Anzeigen schrieben die Beamten, weil zwei Alkoholisierte aneinandergeraten waren und sich beleidigt bzw. mit Elektroschockern bedroht hatten. Zudem wurde die Polizei wegen explodierenden Feuerwerkskörpern auf einem Auto sowie dem Balkon eines privaten Wohnhauses alarmiert. Die Feuerwehr Kierspe musste am Silvester-Wochenende ebenfalls zu mehreren Einsätzen ausrücken.