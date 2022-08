WhatsApp-Falle: „Hallo Mama“-Betrug im MK gelingt - durch einen doofen Zufall

Von: Hannah Decke

Ein unglücklicher Zufall: Eine Frau aus Iserlohn ist auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen. Sie glaubte dem „Hallo Mama“-Trick aus einem bestimmten Grund.

Iserlohn - Immer wieder warnt die Polizei vor Betrügern, die ihre Opfer etwa über WhatsApp kontaktieren. Eine beliebte Masche ist der „Hallo Mama“-Trick, bei dem die Betrüger vorgeben, das Kind des Opfers zu sein. Sie erzählen von einem kaputten Handy, einer neuen Rufnummer und einer dringend fällige Rechnung, die beglichen werden muss.

Diese Nachricht via Messenger bekam am Dienstagnachmittag auch eine Frau aus Iserlohn. Ein unglücklicher Zufall sorgte dann dafür, dass die 57-Jährige auf den Betrug hereinfiel: Das Handy ihrer echten Tochter sei tatsächlich kaputt gewesen, schilderte sie der Polizei. Deshalb glaube sie die Geschichte und überwies Geld auf ein Konto in Litauen.

WhatsApp-Falle gelingt: „Hallo Mama“-Betrüger treffen im MK ins Schwarze

Laut Polizei wurde die Mutter erst stutzig, als sie eine weitere Rechnungsforderung bekam. Sie stellte Fragen - und seitens der Betrüger wurde es plötzlich sehr still. Niemand reagierte mehr auf die Nachrichten. Die 57-Jährige informierte ihre Bank und erstattete Anzeige. „Ob es möglich war, die Überweisung noch zu stoppen, ist nicht bekannt“, so die Polizei.

Bei Geldforderungen über Telefon, E-Mail, SMS oder Messenger sollten Betroffene immer die Richtigkeit prüfen, also sicherstellen, dass sie den Anrufer oder Absender kennen. Die Polizei rät etwa beim WhatsApp-Betrug erst einmal die alte Telefonnummer des Kindes anzurufen.

Ist das Handy der Tochter oder des Sohns tatsächlich kaputt, wie im Fall der Iserlohnerin, sollten andere Wege gefunden werden.