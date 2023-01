Mann mit Geflügelschere will in Haus einbrechen - Zeugen halten ihn auf

Teilen

In Iserlohn konnte ein Wohnungseinbruch verhindert werden. Die Polizei erwischte den Täter später beim Wühlen im Sperrmüll. Er trug mehrere Messer bei sich.

Iserlohn - In Iserlohn im Märkischen Kreis konnte die Polizei am Dienstag (3. Januar) einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Der Mann hatte es den Polizisten leicht gemacht und sich äußerst auffällig verhalten. Aufmerksame Zeugen brachten die Beamten auf die Spur des Verdächtigen aus Lüdenscheid.

Mann mit Geflügelschere will in Haus einbrechen - Zeugen halten ihn auf

Laut Polizei hatten Zeugen gegen 20.30 Uhr an der Schlesischen Straße einen Mann beobachtet, der an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Sie sprachen ihn an, worauf der Mann selbstbewusst erklärte, es sei seine eigene Wohnung und er habe den Schlüssel vergessen. Als die Zeugen ankündigten, trotzdem die Polizei zu rufen, ging der mutmaßliche Einbrecher einfach weg.

Als die Polizei eintraf, konnten die Zeugen eine genaue Beschreibung des Verdächtigen geben. Die passte zu einem Mann, den die Polizisten kurz zuvor auf der Anfahrt gesehen hatten. Dort wühlte er mit einer Stirnlampe im Sperrmüll. Als die Beamten den Mann ansprachen, riss dieser sofort die Arme hoch und ließ sich durchsuchen. Dabei fanden die Polizisten nicht nur mehrere Messer, sondern auch eine Geflügelschere.

Versuchter Einbruch in Iserlohn: Mann verhält sich auffällig

Auf der Wache konnte die Identität des Mannes festgestellt werden: Es handelt sich um einen 48-jährigen Mann aus Lüdenscheid. Allzu unauffällig hatte er sich definitiv nicht verhalten: Am Tatort hatte er diverse Hebelmarken und das mutmaßliche Tatwerkzeug hinterlassen.

Die Polizei teilt in diesem Zusammenhang auch mit, dass es einen weiteren versuchten Einbruch in eine Wohnung in Iserlohn gab. Der ereignete sich zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, am Kuhloweg. Dort wurde versucht, eine Terrassentür aufzubrechen.

Auch ein Fitnessstudio in Lüdenscheid ist Schauplatz eines Einbruchs geworden. Ein Tresor wurde aufgebrochen.