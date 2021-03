Blutiger Streit im MK: Mann mit Messer schwer verletzt - Polizei sucht jetzt Golf GTI

Blutige Auseinandersetzung in Iserlohn: Bei einem Streit zwischen mehreren Männern wurde einer mit einem Messer schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus.



Iserlohn - Blutige Auseinandersetzung in Iserlohn: Bei einem Streit zwischen mehreren jungen Männern wurde eine Person (20) mit einem Messer schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus.

Der Streit entbrannte am Donnerstag (4. März) gegen 20.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Augustin-Wibbelt-Straße in Iserlohn. Dabei soll nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hagen ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Blutiger Streit in Iserlohn: Mann mit Messer schwer verletzt - Polizei sucht VW Golf

Ein 20-jähriger Iserlohner kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Drei Tatverdächtige (17, 18, 20), ebenfalls aus Iserlohn, flüchteten zunächst in einem roten VW Golf GTI mit dem Kennzeichen MK-IV226. Sie stellten sich am späten Abend auf der Polizeiwache Iserlohn und wurden festgenommen.

Staatsanwaltschaft und Mordkommission haben Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Zeugenhinweise - insbesondere zum Verbleib des Pkw - nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

