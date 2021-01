Ein 19-jähriger Angestellter eines Supermarkts in Iserlohn wurde von einem Ladendieb niedergetreten. Er rappelte sich aber auf und nahm die Verfolgung auf.

Iserlohn - Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen in einem Supermarkt an der Osemundstraße in Iserlohn. Demnach habe ein Unbekannter Kleidungsstücke und Energiedrinks aus einem Einkaufswagen genommen und sei in einer Umkleidekabine verschwunden. Die Ware muss der Ladendieb sich in seinen Rucksack gestopft haben.

„Ohne zu bezahlen, ging er an der Kasse vorbei“, schildert die Polizei. Ein 19-jähriger Angestellter des Supermarktes habe ihn daraufhin verfolgt, angesprochen und festgehalten. Der Ladendieb wehrte sich und trat dem jungen Mann kräftig in den Bauch.

Iserlohn: Ladendieb tritt Mann in den Bauch und flieht - der rappelt sich auf und nimmt die Verfolgung auf

Laut Polizei ging der 19-Jährige zunächst zu Boden, nahm die Verfolgung aber wieder auf. An der Westfalenstraße habe er den Dieb dann aber aus den Augen verloren. Auch die Polizei konnte ihn bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht finden, heißt es.

Durch Videoaufnahmen aus dem Supermarkt in Iserlohn kann die Polizei den Ladendieb aber wie folgt beschreiben:

männlich

20 bis 30 Jahre alt

schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift auf dem linken Oberschenkel

dunkle Jacke mit weißen Ärmeln und Camouflage-Print im Bereich der Brust und einer hellen Kapuze

schwarzes Schlauchtuch über Mund und Nase

Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.