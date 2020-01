Hilfe-Schreie in der City: Polizei rückt aus - und steht verdutztem Opfer gegenüber

Laute Hilfe-Schreie einer Frau in der Iserlohner Innenstadt: Die Polizei rückt aus - und steht wenig später dem Opfer gegenüber. Das war ziemlich verdutzt über den Anblick der Beamten.

Iserlohn - Laute Hilfe-Rufe gellten am Freitagmittag durch die Brüderstraße in der Innenstadt von Iserlohn.

Besorgte Zeugen hörten die Schreie einer Frau und riefen um 14.54 Uhr die Polizei. Die rückte mit mehreren Fahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn aus und klingelte an der besagten Adresse in einem der Obergeschosse.

Schreie in Iserlohn: Alles nur Theater

Acht Minuten später war klar: Alles nur Theater! Offenbar probte da jemand ein Bühnenstück mit dramatischen Wendungen und bei offenem Fenster.

Name oder Genre des Stücks - ob Krimi oder Drama - waren nicht im Einsatzbericht der Polizisten vermerkt. Jedenfalls scheint eine der Schauspielerinnen sehr authentisch zu spielen - zumindest die Szene mit den Hilfeschreien.

