Geldautomat im Kaufland aufgebrochen — Täter zerstören Glastür

In Iserlohn wurde ein Geldautomat aufgebrochen. Die Täter waren erfolgreich. (Symbolbild) © Daniel Schröder (Symbolbild)

In einer Kaufland-Filiale in Iserlohn haben Unbekannte einen Geldautomaten aufgebrochen. Sie waren erfolgreich und machten sich mit Beute aus dem Staub.

Iserlohn - Laut Polizei zerstörten die Täter in der Nacht zu Mittwoch (4. Januar) die gläserne Eingangstür des Kauflands am Theordor-Heuss-Ring.

Im Inneren des Supermarkts hebelten sie einen Geldautomaten auf und stahlen eine bislang unbekannte Summe Bargeld.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Immer wieder versuchen Kriminelle, an Bargeld aus Geldautomaten zu kommen. In der Regel sprengen sie die Bankgeräte — und hinterlassen dabei ein Trümmerfeld, wie zuletzt in Siegen.