Schäferhund verjagt Dieb - An diesen Stellen im MK schlugen Einbrecher und Autoknacker zu

Einbrecher, Diebe und Autoknacker unterwegs -an diesen Stellen in Iserlohn schlugen sie zu

Die Einbrecher und Diebe gehen um. An diesen Stellen in Iserlohn schlugen sie in den vergangenen Tagen zu.

Märkischer Kreis - Im Nordkreis verzeichnete die Polizei zahlreiche Fälle von Einbruch, Diebstahl und Autoaufbrüchen.

Iserlohn:

Taigelbrand: Bei einem Einbruch in der Nacht zu Freitag (31. Januar) in ein dortiges Haus beschädigten die Täter die Terrassentür. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Hochstraße: Die Täter brachen am Samstag (1. Februar) in der Zeit von 6.30 bis 9 Uhr diverse Kellerräume eines Mehrfamilienhauses auf und stahlen u.a. einen Wäschetrockner!, diverse Sportschuhe und eine Kaffeemaschine. Es entstand Sachschaden an diversen Kellertüren.

Seeuferstraße: Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag (31. Januar) in ein Vereinsheim eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und traten im Inneren mehrere Zimmertüren ein. Zur möglichen Beute machte die Polizei keine Angaben.

Nordengraben: Ein 85-jähriger Iserlohner wurde am Samstag auf dem Wochenmarkt bestohlen. Kurz vor 15 Uhr wollte er im Bereich Nordengraben zur Bank gehen. Dort stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Umhängetasche lag. In dem Portemonnaie befanden sich Personalpapiere, Bankkarte und eine kleine Menge Bargeld.

Mohnblumenstraße: Am Samstag gegen 21.10 Uhr versuchte ein Unbekannter, an der Mohnblumenstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Er beschädigte den Rollpanzer und die Terrassentür, gelangte jedoch nicht in das Gebäude.

Am Flehmebach: Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmittag in der Straße Am Flehmebach in Letmathe die Scheibe eines grauen Opel Corsa eingeschlagen und Elektro-Werkzeug (Akkuschrauber und Bohrmaschine) aus dem Wagen gestohlen. Außerdem wurde das Autoradio halb aus dem Schacht gezogen.

Zum Tannenkopf: Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen wurde in der Straße Zum Tannenkopf ein grauer Renault Twingo aufgebrochen. Unbekannte entwendeten das Autoradio.

Menden:

Hedwig-Dransfeld-Straße: In der Nacht vom Samstag zum Sonntag verschafften sich unbekannte Täter über das Wohnzimmer Zugang zu einem dortigen Haus. Die Täter durchwühlten die Behältnisse und Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Sie hinterließen Sachschaden.

Mühlenbergstraße: Bei einem Einbruch in ein Haus innerhalb der letzten drei Wochen stahlen die Einbrecher diverse persönliche Gegenstände und hinterließen Sachschaden.

Ginsterweg: Am Freitag (31. Januar) gegen 21.45 Uhr stellte ein Wohnungsinhaber an seiner Wohnungseingangstür Beschädigungen fest. Er war kurz aushäusig gewesen. Der Einbruchsversuch wurde aufgenommen.

Provinzialstraße: Am Freitagabend (31. Januar) haben sich Unbekannte über ein Dachfenster Zugang zu einer Gaststätte an der Provinzialstraße verschafft. Nach den ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen.

Hemer:

Im Loh: In der Nacht zum Sonntag (2. Februar) hebelten unbekannte Einbrecher die Hauseingangstür eines Wohnhauses in Ihmert auf. Im Anschluss hebelten die Täter eine Tür zu einer dortigen Erdgeschosswohnung auf. "Ein in der Wohnung befindlicher Schäferhund ließ die Täter aber von ihrem Versuch in die Wohnung einzusteigen, Abstand nehmen", heißt es in der Polizeimeldung. Es entstand Sachschaden.

Mendener Straße: Ebenfalls am Sonntagmorgen, gegen 2.25 Uhr, gab es eine Alarmauslösung an einer Spielhalle an der Mendener Straße. Die Polizei stellte eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Bei der Durchsuchung konnten keine Einbrecher mehr festgestellt werden. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.