Dreister Paket-Diebstahl - Polizei warnt: „Desinfektionsmittel schützt vor Viren, nicht vor Strafen“

Wegen des Coronavirus ist Desinfektionsmittel gefragt - in Iserlohn stahl ein Dieb am Montag ein Paket, in dem sich davon mehrere Liter befanden.

Ein Dieb hat in Iserlohn ein Paket geklaut - und darin nach Polizeiangaben wohl Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe und Masken gefunden. Die Polizei warnt mit deutlichen Worten.

Iserlohn - „Ein Dieb wäscht seine Hände möglicherweise in 500 Flächendesinfektionstüchern oder vier Litern Handdesinfektionsmitteln“, schreibt die Polizei im Märkischen Kreis in einer Pressemitteilung. Diese Artikel seien jedenfalls am Montagnachmittag, 11. Januar, aus einem Hausflur an der Elisabethstraße in Iserlohn verschwunden.

Demnach hatte der Empfänger sein Paket dort deponiert. „Abends war es weg. Und damit außerdem 400 Einweghandschuhe, 50 Mund-Nase-Schutze und 50 Einmaletuis für Werkzeuge“, heißt es weiter.

Die Polizei warnt: „Desinfektionsmittel schützt vor Viren, aber nicht vor Strafen!“ Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02371/9199-0 entgegen.

