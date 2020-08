Brand in Mehrfamilienhaus: Dichter Rauch dringt aus Fenstern - Person zunächst vermisst

Ursache noch unklar

+ © Pressestelle Feuerwehr Iserlohn Im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Schlesischen Straße in Iserlohn hat es gebrannt. © Pressestelle Feuerwehr Iserlohn

Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Iserlohn hat es am Mittwoch gebrannt. Zunächst wurde noch eine Person in der betroffenen Wohnung vermutet.