Brand bei Firma im MK: Feuerwehr sieht starke Rauchentwicklung schon auf der Anfahrt

In einem Betrieb im Märkischen Kreis hat es am Samstagmorgen, 24. Juli, gebrannt. Die Feuerwehr sah die starke Rauchentwicklung schon bei der Anfahrt.

Iserlohn - Die Feuerwehr Iserlohn war am frühen Samstagmorgen bei einem Brand in einem Betrieb in Iserlohn-Sümmern im Einsatz. Bereits auf der Anfahrt in das Gewerbegebiet Rombrock konnte eine starke Rauchentwicklung ausgemacht werden, berichtete die Feuerwehr im Anschluss.

In einer Metallhärterei an der Straße Heckenkamp hatte sich demnach ein Ölhärtebecken entzündet. Den Einsatzkräften gelang es, mit einem C-Rohr und einem Schaummittelrohr das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Der Betrieb wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht, heißt es weiter. Um ein erneutes Entzünden des Beckens auszuschließen, wurde stetig die Temperatur kontrolliert.

Die Löschgruppen Sümmern und Leckingsen unterstützen die Berufsfeuerwehr Iserlohn. Insgesamt 33 Einsatzkräfte waren an der Einsatzstelle vor Ort. Die Feuerwache an der Dortmunder Straße wurde von den Löschgruppen Iserlohner Heide, Bremke und mit der Drehleiter aus Letmathe besetzt.

