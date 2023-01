Mann will gefälschtes Rezept abgeben und verletzt Apothekerin

Als er entlarvt wurde, kam es zur Eskalation: Ein Mann hat in Iserlohn eine Apothekerin angegriffen. Sie hatte sein gefälschtes Rezept nicht akzeptiert.

Iserlohn - Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag (2. Januar) in einer Apotheke an der Nußbergstraße in Iserlohn. Gegen 16 Uhr betrat ein Mann die Räumlichkeiten. Er legte ein Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente vor.

„Der Mitarbeiterin fielen Ungereimtheiten auf“, schildert die Polizei. Sie wies den Mann darauf hin. Der wiederum reagierte aggressiv und wollte der Apothekerin das Rezept abnehmen. Er packte sie am Oberarm und zog an ihrer Kleidung. Ein Kollege kam der Frau zur Hilfe und stieß den aggressiven Mann weg. Er flüchtete aus der Apotheke.

Die Apothekerin wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Mitarbeiter riefen die Polizei. Die Beamten stellten das gefälschte Rezept sicher und schrieben Anzeigen wegen Körperverletzung, Urkundenfälschung und Betrugs.

Nach Aussagen der Betroffenen war der Mann 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,78 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare mit einem Seitenscheitel und einen 3-Tage-Bart.

