ABC-Einsatz im MK: Anwaltskanzlei erhält Brief mit verdächtigem Pulver

Experten rücken nach Iserlohn aus

ABC-Einsatz in Iserlohn: Eine Anwaltskanzlei erhielt einen Brief mit verdächtigem Pulver (Symbolbild).

ABC-Einsatz im MK: In einer Anwaltskanzlei in Iserlohn öffnete eine Angestellte einen Brief, der weißes Pulver enthielt. Experten aus dem Ruhrgebiet rückten an.

Iserlohn - ABC-Einsatz am Freitag (9. Juli) in Iserlohn: Die Angestellte einer Rechtsanwaltskanzlei in der Overwegstraße öffnete am Vormittag einen Brief, in dem sich ein undefinierbares weißes Pulver befand.

Die Angestellten informierten umgehend die Feuerwehr und die Polizei. Die Hausbewohner und die Angestellten verließen das Haus. Die Polizei sperrte die Straße ab, die Feuerwehr benachrichtigte die ABC-Teams aus Dortmund und Essen.

Die Beprobung durch die Feuerwehr vor Ort ergab keinen Hinweis auf eine Gefährlichkeit des Stoffes. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zum Urheber des Briefes aufgenommen.

Immer wieder tauchen Umschläge mit verdächtigem Inhalt auf, was langwierige Einsätze von ABC-Experten zur Folge hat. Vor allem im Nachbarkreis Unna schlugen Poststellen Alarm.