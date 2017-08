Irische Wanderarbeiter schlagen Lager am Seilersee auf

Märkischer Kreis - Irische Wanderarbeiter haben mit 400 bis 500 Personen ihr Lager am Iserlohner Seilersee aufgeschlagen. Zuvor waren sie in Menden, wo die Stadt einen Platz räumen ließ. Ihr eigentliches Ziel ist der Marien-Wallfahrtsort Kevelaer, wo sie Maria Himmelfahrt feiern möchten.

Auf einem Privatgelände in Menden sind am Donnerstag nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr etwa 50 Gespanne mit irischen Landfahrern eingetroffen. Das Ordnungsamt der Stadt Menden verfügte jedoch kurze Zeit später die Räumung des Platzes. Zu dieser Zeit befanden sich bereits etwa 50 weitere Gespanne in der Anfahrt.

Als die Räumung des Platzes begann, fuhren die Wanderarbeiter mit ihren Familien nach Iserlohn und sammelten sich dort auf einem Parkplatz nahe des Seilersees. Dort standen am Donnerstagabend etwa 100 Gespanne mit etwa 400 bis 500 Personen.

Rund um den Seilersee kam es während der Anfahrt zu Behinderungen. Polizeikräfte regelten den Verkehr. Der Einsatz verlief friedlich und störungsfrei. Straftaten seien im Zusammenhang mit der Gruppe nicht bekannt.

Polizeibeamte leisteten Amtshilfe für die jeweils zuständigen Ordnungsämter. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Iserlohn wird die Gruppe zunächst bis zum Morgen des 11. August 2017 geduldet.

Der WDR hatte berichtet, dass seit vergangener Woche ist eine große Gruppe irischer Wanderarbeiter am Niederrhein unterwegs gewesen ist. Bei ihnen handele es sich um fahrende Handwerker, die sonst in kleinen Gruppen unterwegs seien. Die streng gläubigen Katholiken wollen am 15. August im Marien-Wallfahrtsort Kevelaer Maria Himmelfahrt feiern.

Da sich aber am Samstag zunächst auch 10.000 bis 15.000 Tamilen als Wallfahrer im Ort befinden, habe die Stadt die irischen Wanderarbeiter aufgefordert, die Stadt bis Mittwoch zu verlassen, damit genügend Parkflächen zur Verfügung stehen. Seitdem sind sie in NRW unterwegs. Über Düsseldorf, Neuss und Hürth zogen sie nach Wipperfürth und von dort am Donnerstagnachmittag weiter in den Märkischen Kreis.