Ex-Managerin von Luxuslärm spricht über Essstörung

Hamm - Mit dem Präventionsprogramm "bauchgefühl" wollen die Betriebskrankenkassen (BKK) NRW an den Berufsschulen Jugendliche für das Thema Essstörungen sensibilisieren. Bei der Auftaktveranstaltung am Montag in Hamm sprachen wir mit Autorin Jana Crämer über ihre Erfahrungen mit der Krankheit.

Jana Crämer ist essgestört, leidet an Heißhungerattacken und Ess-Brech-Anfällen. Nicht selten kommt es vor, dass sie bei einer Mahlzeit bis zu 10.000 Kalorien zu sich nimmt, also fast das Fünffache des Tagesbedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen. Doch die ehemalige Managerin der Iserlohner Band „Luxuslärm“ hat sich aufgerappelt, ihr Körpergewicht halbiert – und betreibt nun Präventionsarbeit im Programm „bauchgefühl“ der Betriebskrankenkasssen (BKK) in NRW. Redakteurin Carolin-Christin Czichowski hat während der Auftakt-Veranstaltung des Programms im Elisabeth-Lüders-Berufskolleg in Hamm mit ihr gesprochen.

Sie leiden seit Jahren an Bulimie. Wie geht es Ihnen heute?

Jana Crämer: Ich leide nicht nur an Bulimie, sondern auch an Binge Eating, also Fressgelagen. Es gibt Zeiten, wo ich esse und mich dann übergebe, also an Bulimie leide, aber es gibt genauso auch Zeiten, in denen ich an Binge Eating leide. Das bedeutet, dass du nur isst, ohne danach irgendwelche Gegenmaßnahmen einzuleiten. Es gab eine Zeit, in der ich bis zu 170 Kilo gewogen habe. Heute geht es mir sehr viel besser. Also ich bin nicht geheilt, ich bin noch essgestört, aber die guten Phasen sind mittlerweile sehr viel länger als die schlechten.

Mit der Krankheit gehen Sie sehr offensiv um. Was hat Sie dazu bewogen, an die Öffentlichkeit zu gehen?

Crämer: Mein bester Freund David. In den Phasen, in denen ich so viel gegessen habe, war ich grausam, ich war unausstehlich und ich hab’s an ihm ausgelassen. Auch meinen ganzen Hass auf mich selbst habe ich an ihm ausgelassen. Dann kam ein Moment, in dem ich dachte, ich würde ihn verlieren. Also habe ich mein Leben aufgeschrieben, hab ihm das in die Hand gedrückt und gesagt „Es tut mir leid. Hier, so sieht’s in mir aus.“ Ich hätte ihm all das nicht sagen können, deshalb habe ich es aufgeschrieben. Und er hat mir sofort gesagt, dass ich das veröffentlichen muss. Er meinte, es gebe da draußen bestimmt ganz viele Menschen, denen es so geht wie mir.

Sie begleiten als Betroffene das Präventionsprogramm der BKK. Warum ist Präventionsarbeit so wichtig?

Crämer: Ich hätte mir so gewünscht, dass wir damals in der Schule anders über Essen gesprochen hätten. Einmal mussten wir nacheinander nach vorne gehen und unseren BMI (Body-Mass-Index) ausrechnen. Ich habe mich so geschämt und war am nächsten Tag auch krank und bin nicht zur Schule gegangen. Mit Essen hängt soviel mehr zusammen, als man denkt, Selbstwertgefühl, aufs Bauchgefühl hören, auf den eigenen Körper hören und wissen, was einem guttut und was nicht. Es gibt soviel, was man nicht weiß. Ich zum Beispiel hätte nie gedacht, dass ich bei meinen unzähligen Diäten immer zu wenig gegessen habe, um abzunehmen. Ich habe immer gedacht, ich esse zuviel. Jetzt habe ich eine Ernährungsberaterin und die hat mir gesagt, dass ich viel zu wenig esse und so gar nicht abnehmen kann. Denn wenn man zu wenig isst, hält der Körper alles fest, was man ihm gibt. Ich hatte einfach immer so viel falsches Wissen aus dem Internet und den Schönheitsmagazinen. Ich habe alles geglaubt, je extremer, desto mehr habe ich daran geglaubt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich langsam den Dreh kriege, mit dem Essen klarzukommen. Ich merke, dass es gut tut, darüber zu sprechen und dass es bei den Schülern unheimlich viel bewirkt. Ich bekomme so tolle Nachrichten nach den Veranstaltungen.

Glauben Sie, dass mehr oder bessere Präventionsarbeit Sie vor Ihrer Krankheit bewahrt hätte?

Crämer: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn an meiner Schule mehr Prävention in diesem Bereich stattgefunden hätte, wäre ich nicht so unglücklich geworden, wie ich es lange Zeit war. Ich bin teilweise nicht mehr auf die Straße gegangen, habe nur zu Hause gesessen, gegessen und an meinem Rechner gesessen. Ich habe nichts anderes mehr gemacht. Ich habe Fernsehen geguckt und gegessen, das war mein kompletter Lebensinhalt. Ich bin nicht mehr zu Veranstaltungen gegangen, ich bin nicht mehr zu Familienfeiern gegangen, weil ich wusste, ab dem ersten Bissen Kuchen setzt es bei mir völlig aus. Dann geht’s nur noch darum, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu essen.