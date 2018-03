Inge Blask rückt für die SPD in den Landtag nach

Weil Svenja Schulze Bundesministerin wird

Hemer - Die Sozialdemokratin Inge Blask aus Hemer wird in den Landtag nachrücken, weil SPD-Generalsekretärin Svenja Schulze, bisher Landtagsabgeordnete, als Bundesumweltbundesministerin nach Berlin wechselt. Blask gehörte dem Landtag bereits von 2012 bis 2017 an und war bei der letzten Landtagswahl an CDU-Politiker Marco Voge aus Balve-Mellen gescheitert.