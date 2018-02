Info-Offensive mit Sogwirkung

Beratungstag am Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid stößt auf starke Resonanz

+ © Sebastian Schmidt Wer wollte, konnte sofort Nägel mit Köpfen machen und sich direkt am Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid anmelden. © Sebastian Schmidt

Märkischer Kreis- Südwestfalen und der Märkische Kreis gelten als Hochburg von mittelständischer Industrie, Technologie und Handwerk – mit durchaus nationaler und internationaler Strahlkraft. Die Gewerbe-Konzentration bedeutet naturgemäß auch: In der Region stehen mehr Arbeitsplätze als in vielen anderen Regionen Deutschlands zur Verfügung. Da passte es in Bild, dass der diesjährige „Tag der offenen Tür“ am Berufskolleg für Technik (BKT) erneut zu einer Art Großveranstaltung geriet.