Metallspäne in Brand geraten: Zwei Personen ins Krankenhaus

Im Industriegebiet Zollhaus in Iserlohn-Kalthof

Iserlohn - Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr Iserlohn exakt um 8.08 Uhr in das Industriegebiet Zollhaus nach Kalthof ausrücken: Bei einem metallverarbeitenden Betrieb hatten sich Metallspäne in einem Trichter entzündet und für eine Rauchentwicklung gesorgt, zwei Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus.